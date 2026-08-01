Muğla, geleceğin tenis yıldızlarına ev sahipliği yapıyor

Muğla, Türk sporunun altyapısını güçlendiren önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis 1. Etap Grup Müsabakaları, coşkulu bir açılış seremonisiyle resmen başladı. Sporcular, antrenörler ve sporseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen törenin ardından heyecan kortlara taşındı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekler, dereceye girebilmek ve bir üst tura yükselebilmek için kortlarda kıyasıya mücadele edecek. Birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olması beklenen turnuvada, sadece derece için değil, sporun birleştirici gücü ve fair-play anlayışı da ön planda tutulacak. Müsabakalar boyunca genç raketler hem yeteneklerini sergileyecek hem de sporun dostluk ve kardeşlik ruhunu kortlara yansıtacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı