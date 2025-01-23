Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle masa tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuva, ceza infaz kurumunda moral ve motivasyonu artırmak amacıyla organize edildi.

Turnuvaya toplamda 262 tutuklu ve hükümlü katılırken, yarışmalar büyük bir heyecana sahne oldu. Katılımcılar arasında rekabetin yoğun olduğu turnuva sonunda dereceye girenlere ödüller takdim edildi. Ödül törenine Kurum Müdürü ve Menteşe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Karahasanoğlu katıldı. Törende, kazananlara kupa ve madalyalar sunulurken, turnuvaya katılan tüm hükümlüler ve tutuklulara teşekkür edildi. - MUĞLA