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Muğla'da U16 Salon Hokeyi İl Birinciliği Düzenlendi

Muğla'da U16 Salon Hokeyi İl Birinciliği Düzenlendi
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yatağan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen U16 Salon Hokeyi İl Birinciliği müsabakalarında, kızlar ve erkekler kategorisinde dereceye giren takımlar belirlendi. Köyceğiz Göl Spor Kulübü, U16 Kızlar kategorisinde birinci olurken, U16 Erkekler kategorisinde Yatağan Olimpik A birincilik elde etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey İl Temsilciliği'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan U16 Salon Hokeyi İl Birinciliği müsabakaları, Yatağan Spor Salonu'nda düzenlendi. Çekişmeli geçen müsabakalarda, U16 kızlar ve erkekler kategorisinde dereceye giren takımlar belli oldu.

U16 Kızlar kategorisinde: 1. Köyceğiz Göl Spor Kulübü, 2. MY Bozüyük Spor, 3. Muğla Hokey Kulübü, 4. Ege Yıldızları Spor Kulübü, 5. Yatağan Olimpik olurken, U16 Erkekler Kategorisinde 1. Yatağan Olimpik A, 2. Yatağan Olimpik B, 3. MY Bozüyük Spor oldu.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Köyceğiz Göl Spor Kulübü Başkanı Ramazan Sarıyar, başarılı bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti. Sarıyar, organizasyonda emeği geçen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'a, hokey il temsilcisi Serkan Şen'e ve Yatağan hokey antrenörü Yeliz Küçükler'e teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Köyceğiz Yatağan Gençlik Eğitim Spor

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