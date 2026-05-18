Muğla'da 19 Mayıs'ta ünlüler gençlerle sahaya çıkacak

MUĞLA Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek 'Şöhretler ve Gençler Karması Futbol Müsabakası', Muğla Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

2026 Muğla Gençlik Yılı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen etkinlikte; spor, sanat ve iş dünyasının tanınmış isimleri gençlerle karşı karşıya gelecek.

Şöhretler karmasında; Muğla Valisi İdris Akbıyık, ADM Elektrik Genel Müdürü Emrah Kalkan, Muğlaspor'da parlayan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, oyuncular Erkan Kolçak Köstendil, Ersin Korkut, Rıza Kocaoğlu ile eski futbolcular Şener Özbayraklı, Cihan Haspolatlı, Serkan Özsoy, Selim Özer, Murat Akyüz, Ercan Raşat Emir, Yasin Çam ve Yılmaz Erdoğan yer alacak.

Şöhretler karması ile gençlerden oluşan takım arasında oynanacak müsabaka, yarın saat 18.00'de Muğla Atatürk Stadyumu'nda başlayacak.

