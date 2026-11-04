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Muğla'da Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları başladı

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Muğla'da Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları başladı
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Muğla'da Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda başladı. Farklı okullardan öğrenciler il birinciliği için mücadele ederken organizasyon, gençlerin sportif gelişimine katkı sağlıyor.

Muğla'da Okul Sporları Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları başladı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından desteklenen organizasyonda, farklı okullardan katılan öğrenciler il birinciliği için sahaya çıkıyor. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda genç sporcular, hentbol branşındaki yeteneklerini sergileyerek dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

Okul sporlarının gençlerin sportif gelişimine katkı sağladığına dikkat çekilirken, organizasyonda mücadele eden sporcuların yanı sıra okullar, öğretmenler, antrenörler ve hakemlere başarı dilekleri iletildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, okul sporlarının Türk sporunun geleceği açısından önem taşıdığı vurgulanarak, sporun ve sporcunun her zaman desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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