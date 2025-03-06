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Muğla'da Genç Boksçular İl Birinciliği İçin Mücadele Ediyor

Muğla'da Genç Boksçular İl Birinciliği İçin Mücadele Ediyor
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Muğla'da Atatürk Spor Salonu'nda devam eden Genç A ve Genç B il birinciliği boks müsabakalarında sporcular sıkı bir rekabet içinde. Turnuvada fair-play ruhu ön planda tutulmakta ve genç yetenekler şampiyonluk için sahaya çıkıyor.

Muğla'da yıldızlar, Genç A ve Genç B il birinciliği boks müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla devam ediyor. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada fair-play ruhu ön planda tutuluyor.

"Sporcular şampiyonluk için mücadele ediyor"

Muğla'nın dört bir yanından katıldığın turnuvada, genç yetenekler il birinciliği unvanını kazanmak için sahaya çıkıyor. Sporcular, gösterdikleri performansla performansla tam olarak yetinmiyor, müsabakaların çekişmeli heyecanını artırıyor.

Turnuvada Yıldızlar, Genç A ve Genç B kategorilerinde sporcular gösteri yaparak bir üst seviyeye yükselme hedefiyle mücadele ediyor.

"Fair-Play vurgusu"

Organizasyona katılanlar, turnuvanın centilmence ve fair-play ruhuyla tutulmalarını dileyerek tüm sporculara başarılar dilediler. Antrenörler ve hakemler genç yeteneklerinin katkı sağlamak adına turnuvayı takip ediyor.

Müsabakaların sonucunda kazanan sporcular ödüllendirilecek. Turnuvanın final karşılaşmalarına da büyük ilgi bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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