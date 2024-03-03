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Muğla'da düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

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Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı. Fenerbahçe erkeklerde birinci olurken, Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Kadınlarda ise Fenerbahçe birinciliği elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi parkurunda 2 bin metre üzerinden 6 kulvarda yapılan yarışlar,150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplam 12 kulübün katıldığı organizasyonda büyükler ve 23 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapıldı. 3 gün süren yarışların sonunda Fenerbahçe erkeklerde 878 puanla birinci, Galatasaray da 764 puanla ikinci oldu.

Kadınlarda da Fenerbahçe 590 puanla birinciliğe ulaşırken, Galatasaray ise 448 puanla ikinci sırada yer aldı.

Şampiyonada erkeklerde birinci olan kulübe 4x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 2x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe çift kürek verildi. Kadınlarda da birinci olan kulübe 2x olimpik tekne, ikinci olan kulübe 1x olimpik tekne, üçüncü olan kulübe ise çift kürek hediye edildi.

Sporcu ve kulüplerin kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle federasyon temsilcileri ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın çok güzel ve keyifli geçtiğini belirterek, "Fenerbahçe birinci, Galatasaray da ikinci olarak tamamladı. Günün son yarışı çok keyifli oldu. O da sekiz tek yarışıydı. Fenerbahçe birinci, Galatasaray ikinci, üçüncü de ülkemizin çok güzide üniversitelerinden Boğaziçi Üniversitesi oldu." diye konuştu.

Bülent Eren, yılın sonuna doğru Edirne'de yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na tüm yarışseverleri davet etti.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Denizcilik Fenerbahçe Köyceğiz Türkiye Muğla Spor Güncel Haberler

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