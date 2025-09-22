Muğla'da Bilardo İl Birinciliği Turnuvası Düzenlendi

Türkiye Bilardo Federasyonu'na bağlı lisanslı sporcuların katıldığı Muğla İl birinciliği müsabakaları Menteşe'de bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait bilardo tesisinde yapıldı.

Gençlik Spor il Müdürü Kazım Açıkbaş'ın destekleriyle yüzme havuzunun altında oluşturulan tesiste yapılan turnuvaya 64 sporcu katıldı. Bilardo İl Temsilcisi Hasan Altınbağ, Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün birlikte düzenlediği organizasyondan sporcular oldukça memnun kaldı. Turnuva sonunda Uğur Kurucu şampiyon, Şenol Şengül ikinci olurken üçüncülüğü Mustafa Bilgin ve Hakan Çavuşoğlu paylaştı.

Turnuvanın ödül törenine katılan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade ederek bilardo sporunun daha da gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Şampiyon olan ve dereceye katılan sporcuları kutlayan Doğan bütün katılımcılara da teşekkür etti.

Muğla Bilardo il Temsilcisi Hasan Altınbağ törende yaptığı konuşmada, "Bilardo Federasyonumuzun her yıl düzenlediği turnuvanın ikinci etabı sona erdi. Muğla'nın her yerinden katılımlarla güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptık. Muğla'da bilardonun seviyesi her geçen gün artmakta. Bunda Gençlik Spor il müdürümüz Kazım Açıkbaş'ın ve Federasyon Başkanımız Ersan Ercan'ın da katkıları ve destekleri etkili oldu" diye konuştu.

Turnuva sonucunda üçüncü olan Mustafa Bilgin'e ödülünü İl Bilardo hakemlerinden Feridun Çağdaş, yine üçüncü olan Hakan Çavuşoğlu'na ödülünü Muğla Gençlik Spor Yüzme Havuzu Tesisleri Müdürü Taner Eren verdi. Turnuvada ikinci olan Şenol Şengül'e ödülünü bilardo sporcusu Tacettin Kulaç verirken şampiyon sporcu Uğur Kurucu'ya ödülü İl Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan tarafından takdim edildi. Turnuva sonunda dereceye girenler Muğla'yı Türkiye şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. - MUĞLA