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Muğla'da 11. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Başladı

Muğla'da 11. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları Başladı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 11. Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda 37 yelkenli yat ve yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, 9 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 11'inci kez düzenlenen Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları'nda start verildi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MİYC) düzenlenen yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra Lüksemburg, Litvanya, Romanya, Moldova, Letonya, Estonya, Almanya, Kazakistan, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan 37 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı'nın verdiği brifing ile hazırlıklarını tamamladı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış başlamadan bir süre körfezde antrenman turları attı.

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği start noktasında sınıflarına göre start alan yatlar, yelkenlerini rüzgarla doldurup Datça Körmen'e doğru deniz ve doğanın keyfini sürdü.

ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D ve ORC-E sınıfında yarışan yatçılar, ikinci günü serbest gün geçirecek.

Üçüncü günde ikinci yarış Körmen'den başlayıp Datça'da bitecek. Dördüncü gün üçüncü yarış Datça'dan başlayıp Söğüt'te son bulacak.

Son günün yarışı ise Söğüt'ten başlayıp Marmaris'te tamamlanacak.

Nurolbank Loryma Cup Yat Yarışları, 9 Mayıs Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
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