Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Milli Takımlarda

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan değişik branşlarda 15 sporcu milli takımlarda bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi spor kulübenden okçuluk branşında 4, taekwondo branşında 6, satranç branşında 6 ve masa tenisinde 1 olmak üzere toplamda 15 sporcu milli takımlarda bulunuyor.

Üstündağ masa tenisi milli takımına seçildi

Masa Tenisi federasyonu tarafından Antalya'da (ITTF ve WTT Youth Contende) Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 20 ülkeden 130 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Aybige Feride Üstündağ (ITTF ve WTT Youth Contende) Uluslararası Gençler Masa Tenisi Şampiyonasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Üstündağ bu başarısının ardından Minikler ve Küçükler Masa Tenise Milli takımına seçildi. - MUĞLA