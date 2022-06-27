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Muğdat'la yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Muğdat'la yollar ayrıldı

A. Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Muğdat Çelik ile varılan karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

A. Denizlispor, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Muğdat Çelik ile varılan karşılıklı anlaşma sonucu yolların ayrıldığını açıkladı.

A. Denizlispor, bir dönem Galatasaray forması da giyen 32 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Muğdat Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Tüm alacaklarını bırakarak takımımızdan ayrılan Muğdat Çelik'e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğdat Çelik Galatasaray Denizlispor Spor Haberler

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