Müdür Akyol, Balkan Şampiyonu Zaloğlu'nu makamında ağırladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Balkan Şampiyonu olan Mikail Zaloğlu'nu makamına kabul etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Balkan Şampiyonu olan Mikail Zaloğlu'nu makamına kabul etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, İzmit'te yapılan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda dereceye giren Milli Judocu Mikail Zaloğlu'yu makamında ağırladı. Mikail Zaloğlu, 18 yaş altı Ümitler Judo Şampiyonası'nda 90 kilogramda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Balkan Judo Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan 200'e yakın sporcu katıldı. Balkan Şampiyonu olan Mikail Zaloğlu'nu tebrik eden Müdür Akyol, başarılı sporcuya hediye takdiminde bulundu.

Milli sporcunun göstermiş olduğu başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirten Müdür Akyol, sporcunun her zaman yanında olduğunu söyleyerek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK