Mudanya'da Radarlı Hız Denetimine 26 Sürücüye Cezai İşlem

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkinde radarlı hız denetimi yaptı. Denetimler sonucunda 26 sürücüye cezai işlem uygulandı ve sürücüler aşırı süratten uzak durmaları konusunda uyarıldı.

Mudanya'da yapılan radarlı hız denetimine takılan 26 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkinde 13.30 ile 14.30 saatleri arasında 'radar hız denetimi' yaptı. Denetimler sırasında 26 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken polis ekipleri de sürücüleri aşır süratten uzak durmaları konusunda uyardı.

Ayrıca denetimlere farklı zamanlarda ve farklı noktalarda devam edileceği belirtildi. - BURSA