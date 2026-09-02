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Mudanya Altai Spor Kulübü 3. Yılını Kutladı

Mudanya Altai Spor Kulübü 3. Yılını Kutladı
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Mudanya Altai Spor Kulübü, kuruluşunun 3. yıl dönümünü sporcular ve ailelerinin katıldığı etkinlikle kutladı. Gösteri maçı ve pilav ikramının yapıldığı programda, kulüp yöneticileri gelecek hedeflerini açıkladı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren Mudanya Altai Spor Kulübü'nün kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yaklaşık 250 sporcunun yer aldığı kulübün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda sporcular ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte altyapı sporcuları, kendilerini izlemeye gelen aileleri için gösteri maçı yaptı.

Kulüpte 5 ila 18 yaş arasındaki sporcuların 9 farklı kategoride mücadele ettiği belirtilirken, organizasyonda katılımcılara pilav ikram edildi.

"Çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz"

Mudanya Altai Spor Kulübü Asbaşkanı Ümit Geçim, yaptığı açıklamada, kuruluş yıl dönümünü sporcular ve velilerle kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kulüpte yaklaşık 250-300 sporcunun bulunduğunu aktaran Geçim, "Gelecek sezonda da Mudanya'ya ve çocuklara hizmet etmeye devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz, çocuklarımızın spor yaparak disiplinli ve ahlaklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamaktır." ifadesini kullandı.

"Bu bütünlüğü kültür haline getirmek istiyoruz"

Kulüp Başkanı Tayfun Albayrak ise 3 yıldır ilçedeki çocukları, velileri ve antrenörleri aynı çatı altında buluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Amaçlarının bu birlikteliği bir kültür haline getirmek olduğunu vurgulayan Albayrak, "Bu yıldan sonra vizyonumuzu daha da büyütmek istiyoruz. Sadece kulüp üyeleri, sporcular ve hocalar değil, bütün Mudanya'ya yayılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, gösteri maçının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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