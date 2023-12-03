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Muaythai Süper Ligi 3. Ayak Turnuvası Ankara'da Tamamlandı

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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3. Ayak Turnuvası, Ankara'da tamamlandı. Turnuvada dereceye giren sporcular Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3. Ayak Turnuvası, Ankara'da tamamlandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 2023 Elit Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuların yarıştığını belirtti.

Ligin üçün ayak turnuvasını başarıyla tamamladıklarını aktaran Yıldız, "5 yarı final 3 final müsabakası izledik. Dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadeleler izledik. Burada şampiyon olan sporcularımızı Avrupa Şampiyonası'na gidecek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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