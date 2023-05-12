Muaythai Milli Takımı, Dünya şampiyonu

Tayland'da düzenlenen 30. Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı toplam 13 madalya ile turnuvayı lider tamamladı.

Dünya Muaythai Federasyonu (IFMA) tarafından bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın final gününde farklı kilolarda yarışan Türkiye Muaythai Milli Takımı sporcuları 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya ile turnuvayı genel klasmanda birinci sırada tamamladı.

Turnuvada Türk Milli Takımı'nın ardından ikinci sırada ev sahibi Tayland yer alırken, Amerika Birleşik Devleti üçüncü oldu.

Toplam 13 madalya

Turnuvanın son günü olan bugün oynanan final maçlarında rakiplerinin karşısına çıkan milliler; turnuvadan 2 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya ile ayrıldı. 63,5 kilo büyük erkekler kategorisinde Dünya şampiyonu olan milli sporcu Serkan Koç, turnuva boyunca yaptığı beş maçın tamamını ezici üstünlükle alırken, şampiyonada adından söz ettirdi. Öte yandan 51 kilo büyük kadınlar kategorisinde dövüşen milli sporcu Gülistan Turan, turnuvanın final karşılaşmasında İspanyol rakibi Desiree Roviri Ramirez'i maçın ilk 20 saniyesinde nakavt ederek maça damgasını vurdu. Şampiyonada yarıştıkları kilolarda ikinci olan sporcular Bediha Taçyıldız, Halime Eke, Mensure Karadayı, Umut Özdemir ve Nefise Atalay turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Salih Samet Oruç, Cihan Doğu, Ekrem Yardımcı, Muammer Can Şahin, Ezgi Yılmaz ve Ayten Özdemir bronz madalya aldı. - BANGKOK