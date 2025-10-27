Haberler

MuayThai Attack Müsabakası, Mustafa Durmuşoğlu Anısına Düzenlendi

MuayThai Attack Müsabakası, Mustafa Durmuşoğlu Anısına Düzenlendi
Güncelleme:
Trabzon'da MuayThai efsanesi Mustafa Durmuşoğlu anısına düzenlenen 'MuayThai Attack' müsabakası, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, ünlü sporcular ringe çıkarak mücadele etti.

Trabzon'da MuayThai sporunun efsaneleşen ismi Mustafa Durmuşoğlu anısına "MuayThai Attack" müsabakası organize edildi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki organizasyon, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye MuayThai Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, hocaların hocası unvanlı Mustafa Durmuşoğlu'nun vefatının 3. yılında yapılan vefa gecesinde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise Mustafa Durmuşoğlu adına yapılan müsabakaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, "2022 yılında kaybettiğimiz hocamız MuayThai'yi Trabzon'a tanıtan, ülkemizin gelmiş geçmiş en iyi hocalarından bir tanesiydi. Hocaların hocası çok sporcu yetiştirmiş. Dolayısıyla onun anısına yapılıyor olması çok değerli. Bu vesileyle Mustafa Durmuşoğlu hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, buradaki sporcularına da böyle bir vefa örneği gösterdikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Arıcıoğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sporcu ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

MuayThai müsabakalarında, dünya şampiyonları Cihan Doğu, Hamza Çağrı Öncel, Hamza Eren'in yanı sıra Enis Yunusoğlu, Mustafa Gümüş ve Enes Bilben, Oğuzhan Aslan, Tuğçe Bektaş, Berke Erol, Gülizar Kara, Umut Sun, Cumali Sizgen ve Ekrem Yardımcı ringe çıkarak mücadele etti.

Müsabakalarda, gecenin anısına sporculara kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor


