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MTSO'dan Yeni Malatyaspor yönetimine ziyaret

MTSO'dan Yeni Malatyaspor yönetimine ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetimi, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Spor Toto 1.lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve yönetimi, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Spor Toto 1.lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde Malatya Belediyesi eski Başkanı Mehmet Yaşar Çerçi ve Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Yeni Malatya Spor Eski Yöneticisi Özcan Dündar ile Yeni Malatyaspor'un yeni Başkanı Hacı Ahmet Yaman ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Futbolcuları antrenman sahasında ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, futbolculara ve teknik ekibe tatlı ikramında bulundu.

Kulüp Başkanı Ahmet Yaman ve Yönetim Kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Sadıkoğlu, hem yeni yönetime, hem de takıma yeni sezon öncesi başarılar diledi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman da ziyaretten dolayı teşekkür etti. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Ahmet Yaman Malatya Spor Haberler

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