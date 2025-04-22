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MTK Koleji Tenis Takımı Türkiye Dördüncüsü Oldu

MTK Koleji Tenis Takımı Türkiye Dördüncüsü Oldu
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MTK Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı, Okul Sporları Tenis Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncülüğünü kazanarak Muğla’ya kupa getirdi. Öğrenciler Aras Tezcan ve Kerem Altun, başarılı mücadelelerinin ardından büyük bir başarı elde etti.

MTK Koleji Yıldız Erkekler Tenis Takımı kategorisinde gruplarından başarıyla çıkarak 'Okul Sporları Yıldız Erkekler Tenis Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanmıştı.

16-20 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen 'Okul Sporları Tenis Türkiye Şampiyonası'nda, MTK Koleji tenis takımını oluşturan ortaokul öğrencileri Aras Tezcan ve Kerem Altun çok çekişmeli geçen mücadelelerinin sonucunda Türkiye dördüncülüğü kupasını Muğla'ya ve okula kazandırdı.

MTK Koleji'nin kurucu şirketi Muğla Yatırım Birliği (MUYABİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz elde edilen Türkiye 4'üncülüğü nedeniyle öğretmen ve öğrencileri kutladı. Gürbüz, "Muğla'da başlayan müsabakalardan Türkiye şampiyonluğuna kadar geçen süreçte hem okulumuzu, hem de Muğla'mızı başarı ile temsil ederek bizleri üst üste gururlandıran öğrencilerimiz Aras Tezcan ve Kerem Altun ile Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Gizem Çimen ve Behçet Çimen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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