MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi
Güncelleme:
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, 1-1 sona eren Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sarı-lacivertlilerin golcü eksikliğine dikkat çekti. Erhan Afyoncu, yönetimin transferde geç kaldığını belirterek, ''İyi bir santrfor olmadan şampiyon olunamıyor. Göztepe gibi bir takım karşısında bulduğun pozisyonu mutlaka değerlendirmen lazım. Şampiyon olmak istiyorsanız başka yolu yok. Yönetim geç kaldı.'' dedi.

  • Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası sosyal medyada yönetimin transferde geç kaldığını ve golcü eksikliğini eleştirdi.
  • Erhan Afyoncu, son 15 yılda devre arasında iyi bir golcü alınsa en az 3 şampiyonluk kazanılabileceğini belirtti.
  • Erhan Afyoncu'nun paylaşımı Fenerbahçe taraftarları tarafından binlerce beğeni aldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

ERHAN AFYONCU'DAN TRANSFER TEPKİSİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, beraberlikle sonuçlanan Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''YÖNETİM GEÇ KALDI''

Sarı-lacivertlilerin transferde geç kaldığını vurgulayan Afyoncu, golcü eksikliğine dikkat çekerek, ''Futbol basit oyundur.İyi bir santrafor olmadan şampiyon olunamıyor. Göztepe gibi bir takım karşısında bulduğun pozisyonumutlaka değerlendirmen lazım. Bu da iyi bir golcü ile olur. Son 15 yılda devre arasında iyi bir golcü alınabilse en az 3 şampiyonluk gelirdi. Devre arasında bu tür oyuncu almak zor. Ama şampiyon olmak istiyorsanız başka yolu yok. Yönetim geç kaldı.'' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR YORUMUNU DESTEKLEDİ

Erhan Afyoncu'nun yaptığı bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda binlerce beğeni aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlp AY:

SAYIN HOCAM FB Yİ BİLMEM DE LİGİN KONDİSYON İKİLİ MÜCADELE KAZANMA ORANI EN İYİSİ GÖZTEPE O BAHSETTİĞİN GOLCÜ GÖKTEPE DE OLSA ŞAMPİYONLUĞA OYNAR

