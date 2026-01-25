MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'dan transfer tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

ERHAN AFYONCU'DAN TRANSFER TEPKİSİ

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, beraberlikle sonuçlanan Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

''YÖNETİM GEÇ KALDI''

Sarı-lacivertlilerin transferde geç kaldığını vurgulayan Afyoncu, golcü eksikliğine dikkat çekerek, ''Futbol basit oyundur.İyi bir santrafor olmadan şampiyon olunamıyor. Göztepe gibi bir takım karşısında bulduğun pozisyonumutlaka değerlendirmen lazım. Bu da iyi bir golcü ile olur. Son 15 yılda devre arasında iyi bir golcü alınabilse en az 3 şampiyonluk gelirdi. Devre arasında bu tür oyuncu almak zor. Ama şampiyon olmak istiyorsanız başka yolu yok. Yönetim geç kaldı.'' ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR YORUMUNU DESTEKLEDİ

Erhan Afyoncu'nun yaptığı bu paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından çok sayıda binlerce beğeni aldı.