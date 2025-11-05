MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi 29 Ekim Kutlamalarıyla Spor Dolu Bir Haftaya İmza Attı

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlediği spor müsabakalarıyla dolu dolu bir hafta geçirdi. Müsabakalarda dereceye girenler madalyanın sahibi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında 20-28 Ekim tarihlerinde spor etkinlikleri düzenlendi.

Öğretim Görevlisi Bahadır Altay öncülüğünce bisiklet turnuvası, Dr. Öğretim Üyesi Mine Müftüler öncülüğünde doğa yürüyüşü, Öğretim Görevlisi Zeynep Aydoğan öncülüğünde masa tenisi, Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan öncülüğünce pickleball, Prof. Dr. Gönül Babayiğit öncülüğünde oryantiring, Prof. Dr. Osman Mutlu öncülüğünde ise tenis müsabakaları yapıldı.

Etkinliklere öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari personel ile emekli üniversite çalışanları da katılım sağladı.

Müsabakaların sona ermesiyle Spor Bilimleri Fakültesinde ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Öğretim Elemanları tarafından verildi. - MUĞLA