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MSKÜ'lü Koray Korkut, Sırbistan'daki SEEOC'te 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı

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MSKÜ'lü Koray Korkut, Sırbistan'daki SEEOC'te 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı
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MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Koray Korkut, Sırbistan'daki Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda iki altın ve bir bronz madalya kazandı. Korkut, sürat kısa mesafe ve orman orta mesafe bayrak yarışında birincilik, orman orta mesafe yarışında üçüncülük elde etti.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Koray Korkut, Sırbistan'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda iki altın ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü öğrencisi Koray Korkut, Eylül ayında Sırbistan'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda (SEEOC) önemli başarılara imza attı.

Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden öğrencimiz Korkut; Sürat Kısa Mesafe yarışında birincilik, Orman Orta Mesafe Bayrak yarışında birincilik ve Orman Orta Mesafe yarışında ise üçüncülük elde etti.

Uluslararası düzeyde elde ettiği derecelerle ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimiz Koray Korkut, hem iki altın madalya hem de bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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