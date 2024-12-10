MSKÜ Erkek Basketbol Takımı, Bölgesel Lig'de Şampiyon Oldu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 Basketbol Bölgesel Lig müsabakalarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Balıkesir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, erkekler kategorisinde toplam 6 takım mücadele etti. Turnuvada yer alan ekipler arasında Balıkesir Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bandırma Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve MSKÜ bulunuyordu.

Büyük bir rekabet ve heyecana sahne olan müsabakalarda MSKÜ Erkek Basketbol Takımı, tüm maçlarını yenilgisiz tamamlayarak şampiyonluk kupasını kazandı. MSKÜ Erkek Basketbol Takımı Bahar döneminde düzenlenecek olan Süper Lig Terfi Müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Turnuvanın ardından açıklama yapan takım koçu Arş. Gör. Kaan Salman, "Bu başarıyı üniversitemize armağan ediyoruz. Süper Lig Terfi Müsabakaları için hazırlıklara vakit kaybetmeden başlayacağız" dedi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın ise, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sporculara ve teknik ekibe teşekkür etti. Saygın, "Bu şampiyonluk, üniversitemizin spor alanındaki gücünü bir kez daha kanıtladı," diye konuştu.

MSKÜ'nün elde ettiği bu başarı, hem üniversite camiasında hem de Muğla genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu. - MUĞLA