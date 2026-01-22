Haberler

Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, deplasmanda Juventus'a 2-0 kaybederek ilk 24'e girme yolunda büyük bir yara aldı. Benfica'nın ilk 24 umutları son haftaya kaldı. Portekiz ekibi, son hafta Real Madrid ile oynayacağı maçı kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ile Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica karşı karşıya geldi. Juventus Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

BENFICA JUVENTUS'A DİŞ GEÇİREMEDİ

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Juventus'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kheprem Thuram ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.

Mourinholu Benfica, ilk 24 yolunda çıktığı hayati maçta Juventus'a tosladı

KENAN YILDIZ İLK 11'DE BAŞLADI

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı. Kenan, yerini Filip Kostic'e bıraktı.

BENFICA'NIN UMUTLARI SON MAÇA KALDI

Bu sonuçla birlikte Juventus, 12 puana yükselerek ilk 8 iddiasını sürdürdü. Benfica ise 6 puanda kalarak ilk 24 şansını zora soktu. Devler Ligi'nin son hafta maçında Real Madrid'i sahasında ağırlayacak Mourinho'nun öğrencileri, ilk 24'e girebilmek için bu maçı kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Juventus, ise Monaco deplasmanına gidecek.

