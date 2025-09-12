Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı

İngiltere Futbol Federasyonu, Chelsea'nin 2009-2022 yılları arasındaki transferlerini mercek altına aldı. Jose Mourinho'nun da adının geçtiği soruşturmada toplam 74 ayrı suçlama yöneltildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier League ekiplerinden Chelsea'nin 2009-2022 yıllarında yaptığı transferler için suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde kulübün 'Menajerlik Yönetmeliği'ni ihlal ettiği ve 74 ayrı suçlama bulunduğu açıklandı.

MOURINHO İŞİN ORTASINDA

Soruşturma, Rus oligark Roman Abramoviç'in sahibi olduğu dönemi kapsıyor. Bu süreçte kulübün başında olan Jose Mourinho (2004-2008 ve 2013-2016) da onayladığı transferler nedeniyle incelemenin ortasında kaldı.

TÜRKİYE'DE OYNAMIŞ İSİMLER DE DOSYADA

Türkiye'de forma giymiş isimlerden Raul Meireles, Bosingwa ve Ricardo Quaresma'nın Chelsea'ye transfer süreçleri de soruşturma dosyasında yer alıyor. Chelsea'nin, FA tarafından yöneltilen suçlamalara 19 Eylül 2025'e kadar resmi yanıt vermesi bekleniyor.