Mourinho ve Branco yine buluştu

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun Benfica'nın başına geçmesiyle birlikte dikkat çeken bir tesadüf ortaya çıktı. Daha önce Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco da Benfica'ya gitmişti.

MOURİNHO BENFİCA'DA

3-2'lik Karabağ mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli çalıştırıcı kısa süre içinde resmi imzayı atacak.

TESADÜFLER ZİNCİRİ

İlginç tesadüflerden biri de Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco'nun Benfica'ya transfer olması. Önce Branco Benfica'ya gitmiş, ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmişti. Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçmesiyle iki isim aynı takımda yeniden buluştu.