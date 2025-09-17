Haberler

Mourinho ve Branco yine buluştu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mourinho ve Branco yine buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho, Benfica'nın yeni teknik direktörü oldu. Bu transfer, Fenerbahçe ve Benfica arasında dikkat çeken bir tesadüf zincirini ortaya çıkardı. Daha önce Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco da Benfica'ya transfer olmuştu. Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçmesiyle, iki isim aynı takımda yeniden buluştu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun Benfica'nın başına geçmesiyle birlikte dikkat çeken bir tesadüf ortaya çıktı. Daha önce Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco da Benfica'ya gitmişti.

MOURİNHO BENFİCA'DA

3-2'lik Karabağ mağlubiyeti sonrası teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekizli çalıştırıcı kısa süre içinde resmi imzayı atacak.

TESADÜFLER ZİNCİRİ

İlginç tesadüflerden biri de Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Mario Branco'nun Benfica'ya transfer olması. Önce Branco Benfica'ya gitmiş, ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmişti. Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılıp Benfica'nın başına geçmesiyle iki isim aynı takımda yeniden buluştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku

Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.