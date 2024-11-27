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Mourinho: Slavia Prag Zorlu Bir Rakip

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesinde takımının güçlü bir rakip olduğunu belirterek, oyuncularının her şeylerini sahaya sereceklerinden emin olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Joe Mourinho, Slavia Prag maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Gelirken stadyuma baktım güzel bir zemin gözüküyor, yarın iyi bir maç olması için her koşul var" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak Mücadele öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho ile oyunculardan Fred, karşılaşmanın oynanacağı Eden Arena'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rakip teknik direktörün kendisi için kurduğu güzel cümlelere cevap verecek başlayan Jose Mourinho, "Kendisi çok iyi bir iş çıkartıyor, yıllar boyunca güzel bir istikrar sağladı ve oyuncularına kendi futbol anlayışına adapte etti. Takım her geçen yıl iyiye gidiyor ve bu sezon da kolay bir şekilde şampiyon olacaklardır. Dolayısıyla bizler için zorlu bir rakip. Gelirken stadyuma baktım güzel bir zemin gözüküyor, yarın iyi bir maç olması için her koşul var" şeklinde konuştu.

"Takım çok iyi ve zor bir ekip"

Slavia Prag'a dair düşüncelerini aktaran Mourinho, "Herhangi bir oyuncu üzerinden cevap veremem, takım çok iyi ve zor bir ekip. Özellikle evlerinde oynadıklarında çok rahatlar. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar, fiziksel, tempolu bir takım dolayısıyla karşılaşması kolay bir takım değil. Benim için oyuncudan ziyade takım önemli" açıklamasında bulundu.

"Oyuncularım her şeylerini verecekler"

Son olarak Amrabat'ın eksikliği hakkında konuşan Mourinho, "Benim birçok oyuncum eksik, sadece Amrabat değil. UEFA Listesine yazamadığımız oyuncular burada değiller, aynı zamanda cezalı ve sakatlıkları olan oyuncularımız var. Dolayısıyla şöyle bir durum içerisindeyiz, buraya gelen oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp, son aylar hiç dakika almamış oyuncular. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik ama sonuç almaya geldik. İşin komik kısmı biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncu ile geldik, sahada zaten 10 oyuncu var, dolayısıyla oyuna sokabileceğim 5 oyuncu var. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak. Bu durumu gülerek ve pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim oynayan oyuncularım her şeylerini verecekler, bu konuda onlara güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Fred: "Zor bir takım karşısında kazanmak için oynayacağız"

Sarı-lacivertli oyuncu Fred ise, "Zor bir maç olacak bunu biliyoruz, puanlar almamız gerekiyor. Zor bir takım karşısında kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı. - PRAG

Mourinho: Slavia Prag Zorlu Bir Rakip
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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