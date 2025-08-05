Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldız için sıraya girdiler

Yeni sezonda iç transfer çalışmalarına da devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de antrenör Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Feyenoord karşılaşmasının kadro listesine almamıştı.

TALİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Milli futbolcuya; ABD'den MLS ekipleri, İtalya'dan Bologna, İspanya'dan Girona ve Fransa'dan Rennes talip oldu. Bu kulüplerin transfer için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

2024-2025 sezonunda hem Fenerbahçe hem de Los Angeles FC'de toplam 25 maça çıkan Ünder, 2 gol atarken 3 asist katkısı sağladı.