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Mourinho'nun stattan ayrılırken elinde taşıdığı büyük torba merak konusu oldu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından 13.5 dakika süren Okan Buruk'un basın toplantısında salona 2 kez geldi ancak toplantının bitmediğini görünce stadyumu terk etti. Portekizli hocanın elinde taşıdığı büyük torba ise merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımının başında çıktığı ilk derbi maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"ONLAR BİZDEN DAHA ÇOK GOL ATTIĞI İÇİN KAZANDI"

Mourinho "Çok salakça bir cevap olarak gözükecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Ne kadar çok pozisyon üretmiş olmamızın hiçbir önemi yok. Rakibimizin bizden daha üstün olduğunu düşünmüyorum ama 3 puanı aldıkları için tebrik ediyorum. Amrabat, çok iyi bir ikinci yarı geçirdi.

"BU ONLARIN SUÇU DEĞİL BİZİM SUÇUMUZ"

Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı bizler için. Aynı şekilde İrfan ve En-Nesyri de ellerinden geleni yaptılar. En-Nesyri inanılmaz şanslar yakaladı buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ BİTMEDİĞİNİ GÖRÜNCE STADI TERK ETTİ

Tecrübeli hocanın maç sonu katılması gereken basın toplantısına gelmeyip stadyumu terk etmesi ise gündem oldu. Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre tecrübeli hoca 13.5 dakika süren Okan Buruk'un basın toplantısında salona 2 kez geldi ancak toplantının bitmediğini görünce stadyumu terk etti.

ELİNDEKİ TORBA DİKKAT ÇEKTİ

Stadyumdan çıkış görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Mourinho'nun elinde taşıdığı büyük torba da merak konusu oldu.

Mourinho'nun stattan ayrılırken elinde taşıdığı büyük torba merak konusu oldu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Jose Mourinho Galatasaray Okan Buruk Fenerbahçe Kadıköy Spor

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