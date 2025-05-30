Mourinho'nun ekibinde büyük değişiklik! Yollanacak isimler belli oldu

Mourinho'nun ekibinde büyük değişiklik! Yollanacak isimler belli oldu
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Mourinho'nun ekibinde büyük değişiklik! Yollanacak isimler belli oldu
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik ekibinden Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı. Öte yandan Portekizli hocanın yeni ekibine bir Türk ismin eklenmesi planlandı.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği tartışılırken sıcak bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'NUN EKİBİNDE DEĞİŞİKLİK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın ekibinde değişikliğe gitmeye karar verdi. Mourinho ile yapılan görüşmede yolların ayrılacağı isimlere karar verilirken bu isimlerin de kimler olduğu belli olmaya başladı. Habere göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun teknik ekibinden Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile sezon sonunda yolları ayırma kararı aldı.

YENİ EKİBİNE BİR TÜRK GELECEK

Kanarya, Mourinho'nun ekibine Süper Lig'e ve Fenerbahçe'nin dinamiklerine hakim yerli bir ismi de dahil etmek istiyor. Deneyimli hocanın yeni yardımcılarının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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