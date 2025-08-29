Mourinho'nun bardağı taşıran sözleri

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho'nun Benfica maçı öncesi ve sonrası yönetimi hedef alan sözleri bardağı taşıran son damla oldu.

SON SÖZLERİ BARDAĞI TAŞIRDI

Portekizli antrenör Benfica maçından önce yönetici Hamdi Akın'ı tanımadığı dile getirmiş maç sonu ise yönetimi suçlayan ifadeler kullanmıştı.

BENFICA MAÇI ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

Sarı-lacivertliler son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Portekizli teknik adamın karşılaşma öncesinde yönetim ile ilgili sarf ettiği sözler camianın büyük tepkisine yol açmıştı. Transfer süreci ile ilgili yönetimi eleştiren Jose Mourinho, "Kulübün, bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak... Bu iş bittiğinde, ister Avrupa Ligi olsun ister Şampiyonlar Ligi, UEFA listesi için kesin zaman olacak. O zamana kadar bir şey olur mu, bilmiyorum" demişti.

Fenerbahçe'nin 0-0'ın rövanşında Benfica karşısında aldığı 1-0'lık yenilgi, Şampiyonlar Ligi'ne hasreti 17 yıla çıkarmakla kalmadı, teknik adam ile başkan arasındaki anlaşmazlığı da iyiden iyiye su yüzüne çıkardı.

Portekizli hocanın Benfica maçı öncesi yaptığı basın toplantısında transferin gecikmesi konusunda yönetimi eleştirmesi, asbaşkan Hamdi Akın'ı tanımadığını söylemesi bardağı taşıran son nokta oldu.