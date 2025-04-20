Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

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Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi

Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
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Jose Mourinho, 3-3 berabere kaldıkları ve şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktıkları Kayserispor karşılaşması sonrasında yayıncı kuruluşun muhabiriyle tartıştı. "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusuna sinirlenen Portekizli teknik adam, "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? macınız nedir!" diye çıkıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-3'lük Kayserispor karşılaşmasının açıklamalarda bulunmak için yayıncı kuruluş kameralarının karşına geçti ve muhabirle bir tartışma yaşadı.

SORUYA ÇOK SİNİRLEDİ

Portekizli teknik adam, muhabirin kendisine yönelttiği "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusuna çok sinirlendi.

"AMACINIZ NEDİR?!"

Tecrübeli çalıştırıcı, bu soruya "Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir?! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?" Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım" yanıtını verdi.

"GARİP BİR MAÇTI"

Daha sonra karşılaşmayı değerlendiren Mourinho "Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı" dedi.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

tek sorumlusu birçok hatası olan mourinhodur

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Morunyo öküzü, adam sana Paskalya bayramını mı soracak. Niye ağlıyorsun?

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Haber Yorumlarıgp75fvwpkv:

Artist Türk hakemleri beğenmiyordun.Var da yabancı hakem vardı ne oldu. Türk hakemlere kurban ol.Türkiyeyi beğenmeyeni Türkiye de istemeyez

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