Mourinho: Kocaeli'ne Saygım Var

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Farkı yaratan şey rakibimizin Benfica değil Kocaeli olmasıydı. Kocaeli'ne çok saygı duyuyorum. Onlara pozitif duygular besliyorum" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Jose Mourinho, "Bugün çok fazla pozisyon ürettik. 4-5 gol atabilirdik. İlk yarı pek çok pozisyon ürettik. VAR protokolünü bilmiyorum. Ama belirttiğim gibi çok pozisyon ürettik" açıklamasında bulundu.

'ÇAĞLAR VE İSMİAL'İN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS TAKIMIN PERFORMANSIYDI'

Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in performansı ile ilgili konuşan Jose Mourinho, "Çağlar ve İsmail'in gösterdiği performans takımın performansıydı. Çağlar girdiği ikili mücadeleleri kazandı. İsmail'de çok top kazandı ve temiz oynadı. İkisi de çok iyiydi. Bundan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam kaleci transferinin olup olmayacağı ile ilgili sorulan soruya, "Transfer ile ilgili konuşmuyorum" cevabını verdi

'BENFİCA ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI, KOCAELİSPOR İSE LİGE YENİ GELDİ'

Maçta farkı yaratan durumun takımlar arasındaki kalite olduğunun altını çizen Mourinho, "Bugünkü farkı yaratan şey Amrabat yerine oynayan İsmail değildi. Farkı yaratan şey rakibimizin Benfica değil Kocaeli olmasıydı. Kocaeli'ne çok saygı duyuyorum. Onlara pozitif duygular besliyorum. Başarılar diliyorum. Sahada sergiledikleri durum, genç hocaları ve taraftarları harikaydı. Benfica Şampiyonlar Ligi takımı ama Kocaeli yeni Süper Lig'e geldi. Benfica her yıl Şampiyonlar Ligi oynuyor, Kocaeli ise lige yeni geldi ve ligde kalmaya çalışan bir takım" şeklinde konuştu.