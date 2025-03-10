Mourinho kadroda revizyona gidiyor! Takımın yarısını birden gönderecek

Süper Lig'de Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe'de gelecek sezon büyük revizyon yaşanacak.

9 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

Sarı-lacivertli yönetim, mutlu sona ulaşılsa da ulaşılmasa da 2025-26'ya da teknik direktör Jose Mourinho'yla devam edecek. Kurmayların, Portekizli çalıştırıcının talepleri doğrultusunda kadrosunda yine büyük bir değişim yapacağı ileri sürüldü.

Bu isimler arasında Osayi-Samuel, Dusan Tadic, Serdar Aziz ve Edin Dzeko gibi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan oyuncular da bulunuyor. Ayrıca, kiralık olarak kadroda bulunan Allan Saint-Maximin'in bonservisi alınmayacak. Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve İsmail Yüksek de satılacak olan oyuncular arasında.