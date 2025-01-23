Lyon maçında ilk 11'de: Dünya devi onun için geliyor
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile oynanacak maçta ilk 11'de forma giyecek genç stoper Yusuf Akçiçek, dünya devlerinin dikkatini çekti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun övgüyle bahsettşpş 18 yaşındaki futbolcu için Alman devi Bayern Münih, karşılaşmaya gözlemci yollayacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasındaki Lyon maçında ilk 11'de şans verdiği genç stoper Yusuf Akçiçek için dünya devi harekete geçti.
BAYERN MÜNİH İZLEYECEK
Play Spor'da yer alan habere göre, Bayern Münih, 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i izlemek için Fenerbahçe maçına gözlemci gönderecek. Alman devinin Yusuf'un yanı sıra Beşiktaş'tan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da takibine aldığı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ
Jose Mourinho, 20.45'te başlayacak Lyon karşılaşmasında İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri 11'ini sahaya sürdü.
SEZON PERFORMANSI
Jose Mourinho ile birlikte forma şansı bulmaya başlayan Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta süre aldı. 18 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı verdi. Genç stoperin sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.