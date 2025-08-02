Mourinho gala gecesine katılmadı! İşte sebebi

Mourinho gala gecesine katılmadı! İşte sebebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesine katılmadı. Mourinho, gala gecesinin yapıldığı otelde konaklamasına rağmen Feyenoord ile oynanacak olan ön eleme maçına odaklandığı için etkinliğe uğramadı.

Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesine, bir tek teknik direktör Jose Mourinho katılmadı.

Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesi, Portekizli teknik adamın da konakladığı otelde yapıldı. Jose Mourinho, müsaitti ama Feyenoord maçına çalıştığı için salona 5 dakikalığına bile uğramadı.

"ÇALIŞIYORUM, GELEMEM"

Portekizli teknik adamın hiç değilse 5 dakika selam vermek için odasından etkinliğin yapıldığı salona inmesi beklendi. Ancak Mourinho, "Feyenoord maçına çalışıyorum. İnemem" diye haber gönderdi.

Mourinho gala gecesine katılmadı! İşte sebebi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
600 bin kamu işçisinin zammında anlaşma sağlandı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren maaş zammında imzalar atıldı
Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer?' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

"Nerede bu yetkililer?" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Arınç'tan Gökçek'e: Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım

"Onlar sakalımı kestiler, ben onların kolunu kopardım"
İsmail Hacıoğlu, eski eşiyle yeniden evlendi! Gelinlik seçimi pek iddialı

Ünlü oyuncu yıllar sonra eski eşiyle tekrar evlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SAMPA'da kazan kaynıyor: İşçiler beş aydır maaş alamıyor

Fabrikada gece ayaklanması: İşçiler hesap soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.