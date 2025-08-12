Mourinho, Feyenoord'a Karşı Yine Win Kazandı

Mourinho, Feyenoord'a Karşı Yine Win Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Teknik direktör Jose Mourinho, rakibiyle geçmişteki her karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da üstünlük sağladı.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinde rakip olduğu Feyenoord'a karşı bir rövanş maçında yine üstünlük sağladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında mağlup olduğu rakibini farklı geçti. Kanarya, 5-2'lik galibiyetle adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz hafta oynanan maçında ardından, Hollanda temsilcisine karşı 2. maçlarda üstün olduğunu belirtirken, bu seriyi bugün de sürdürdü.

Mourinho, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ın başında Feyenoord'a grup aşamasında rakip olurken, deplasmanda 1-0 kaybetti. Mourinho'nun ekibi evindeki maçta ise 4-0 galip geldi. 2022-2023 sezonunda Roma'yı çalıştıran Mourinho, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 1-0 mağlup olurken, sahasında 4-1'lik skorla yarı final biletini almıştı.

Bu iki ekip bir sezon önce UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşırken, kupaya uzanan yine Mourinho'nun ekibi oldu.

2025-2026 sezonunda bu kez Fenerbahçe'nin başında Feyenoord'a rakip olan Portekizli teknik adam, takımının deplasmanda 2-1 kaybettiği Feyenoord'u Kadıköy'de 5 golle geçti ve tur atladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar

6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Muğla'da iki sevgili başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç sevgililerin sır ölümü! Evde korkunç halde bulundular
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bu sefer o şehirde yangın! Alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede

Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.