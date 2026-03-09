Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime

Portekiz Premier Lig'in 25. haftasında Benfica, sahasında lider Porto ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olaylar ise maçın önüne geçti. Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, beraberlik golünün ardından yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

BERABERLİK GOLÜ SONRASI KIRMIZI KART

Benfica, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 88. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Golün ardından büyük sevinç yaşayan teknik direktör Jose Mourinho, kenarda bulunan su şişesini tekmeledi. Hakem bu hareketin ardından Portekizli teknik adama kırmızı kart gösterdi.

KULÜBELER ARASINDA GERGİNLİK

Kırmızı kartın ardından sahayı terk eden Mourinho, Porto yedek kulübesine doğru "Küçüksünüz" anlamına gelen bir el hareketi yaptı. Bu hareket sonrası iki takım kulübeleri arasında gerginlik yaşandı ve ortam güçlükle sakinleştirildi.

"BANA 50 KEZ 'HAİN' DEDİ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, Porto'nun yardımcı antrenörü Lucho Gonzalez'in kendisine defalarca "hain" dediğini iddia etti. Portekizli teknik adam bu sözlere tepki verdiğini belirtti.

Mourinho, "Kırmızı kart gördüğüm olayda, Porto yedek kulübesinden atılan kişi Lucho Gonzalez tünelde bana 50 kez 'hain' dedi. Bana açıklamasını isterdim. Neyin haini? Porto'da çalıştım ve kulübe ruhumu verdim. Chelsea'ye, Inter'e, Real Madrid'e, Fenerbahçe'ye gittim. Dünyayı dolaştım ve her gün ruhumu verdim. Bunun adı profesyonelliktir" ifadelerini kullandı.