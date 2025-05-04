Beşiktaş'a da yenilen Mourinho'dan olay sözler: Lig başlamadan sonu belliydi

Beşiktaş'a da yenilen Mourinho'dan olay sözler: Lig başlamadan sonu belliydi
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Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek Süper Lig'de bitime 4 hafta kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Lig başlamadan sonu belliydi" dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma için çarpıcı sözler kullandı.

"LİG BAŞLAMADAN SONU BELLİYDİ"

Hakem yönetimine tepki gösteren Portekizli antrenör, "Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? İyi bireysel performanslara sahip değildik. Kolektif olarak iyi değildik. Sadece bir takım maçı kazanmak istedi, bir takım şanslar yarattı. Kaybetmeyi hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Defansif ve hücum olarak iyi birlik oldular. Aynı strateji ile oynayacaklarını düşünüyorduk. Hakem, VAR kararları, verilen penaltı, bize verilmeyen penaltı... Konuşmaktan yoruldum artık. Hiçbir şey değişmedi. Saat işliyor, zaman geçiyor. Oyuncular baskıyı hissediyor ama bunun yüzünden kaybettik diyemem. İlk yarı birçok top kaybı yaşadık. İkinci yarı hücum oyuncuları direkt oynamaya çalıştı. Maçı sonuna kadar kontrol ettiler. Ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Lig başlamadan sonu belliydi" dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (10)

Haber Yorumları7x8kqwz9bh:

Tam kocum alinin yolunda gidiyor.. lan inek sen habire yenil berabere kal sonra lig söyleydi böyleydi.. yürrrüüüü at arabasi…

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Haber Yorumları7x8kqwz9bh:

yürüüüüü at arabasi…

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Fener Ağlama..... Fener Ağlama....

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Haber YorumlarıKaraman Tarik:

Ne çabuk Ayak uydurdun Türkiye şivesine bunu diger liglerde de söyleyebiliyormuydun ??!

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

fenerin bu oyunculara verdiği paraya yazık :)

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Haber YorumlarıKonyali:

kovun gitsin

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Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Ziktirrr derlerrr adamaaaa.... Yeter artık fener taraftarını mal yerine koymayı birak

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Haber Yorumlarıİsmail ünlü:

Sizin gibi bir hocaya bu mazeret yakışmadı sayın Mourinho.

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Haber YorumlarıImparator:

S….Git Yavsak Yenilgiyi kabul etmeyen yenmeyi Ögrenemez! Inek

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

BU MAL NASIL DÜNYA TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU YA

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