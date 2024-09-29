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Herkes bunu konuşuyor Jose Mourinho'dan maç oynanırken eşi benzeri görülmemiş tepki

Herkes bunu konuşuyor Jose Mourinho'dan maç oynanırken eşi benzeri görülmemiş tepki
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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun ofsayt nedeniyle iptal edilen golün ardından eşi benzeri görülmemiş bir hareket yaptı. Mourinho, ofsayt kararı sonrası laptopunu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'a tepkisini gösterdi. Portekizli teknik adam, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun ofsayt geçersiz sayılan golü sonrası eşi benzeri görülmemiş bir harekete imza attı.

LAPTOPUNU KAMERANIN ÖNÜNE KOYDU

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 77. dakikada Edin Dzeko golü buldu ancak bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın bu kararı sonrası laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu ve karara tepkisini gösterdi. Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

Mourinho'dan maçın hakemine eşi benzeri görülmemiş tepkiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OLAY HAREKETİ NEDEN YAPTI?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunun Jose Mourinho, verdiği tepkiye açıklık getirdi. Portekizli teknik adam, "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (3)

Tolğa SARI:

pozisyon ofsayttı bu arada haksız yere tepki verdi

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Metin Peker:

Kameranın önüne laptop koyan antrenöre sarı kart veriyorsunuz penaltı veren hakem bir daha bu sahada maç yönetemez diyen antrenöre sarı kart vermiyorsunuz

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Yunus Akcan:

Abi ne kadar değişik milletiz. Çıkıp hakem mi dövsün ankaragücü başkanı gibi trabzon taraftarı gibi saha mı bassın göztepe taraftarı gibi futbolcu mu dövsün napsın. Tepki verecek ve çok akıllıca tüm futbol camiasına tepki vermiş adam. Gene eleştiri alıyor.

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