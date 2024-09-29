Herkes bunu konuşuyor Jose Mourinho'dan maç oynanırken eşi benzeri görülmemiş tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor maçında Edin Dzeko'nun ofsayt geçersiz sayılan golü sonrası eşi benzeri görülmemiş bir harekete imza attı.

LAPTOPUNU KAMERANIN ÖNÜNE KOYDU

Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 77. dakikada Edin Dzeko golü buldu ancak bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın bu kararı sonrası laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu ve karara tepkisini gösterdi. Mourinho, bu hamle sonrası sarı kart gördü.

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

OLAY HAREKETİ NEDEN YAPTI?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunun Jose Mourinho, verdiği tepkiye açıklık getirdi. Portekizli teknik adam, "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi" ifadelerini kullandı.