Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 36. haftasındaki Eyüpspor maçı sonrası olay yaratan sözler sarf etti. Mourinho, maçın atmosferi ve motivasyon eksikliği hakkında konuştu ve ''Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim'' dedi. Portekizli antrenörün o sözleri büyük tepki çekti.

Bu sezonu da Galatasaray'ın gerisinde ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 2-1 kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"BEN DE OLSAM MAÇA GELMEZDİM"

Portekizli antrenör, "İlk günden beri sorularınızın seviyesi aynı! Stattaki atmosfer değişti. Bir taraftar için bu tarz maçların motivasyonu olmaz. Çünkü sıralamadaki yeri değiştirmeyecek. Bir taraftar olsam ben de bugünkü maça gelmezdim" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki seçim kararıyla ilgili yorum yapmaktan da kaçındı. Sezonu en yüksek puanla bitirmek için çalıştık ve kazandık. Bunun dışındaki her şeyin dışında kaldım" dedi. Portekizli antrenörün o sözleri büyük tepki çekti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKuzey null:

o da bir Galatasaray hastası

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