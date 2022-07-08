Mounir Chouiar Başakşehir'de
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi Fransız ekibi Dijon'da bulunan 23 yaşındaki Mounir Chouiar'ı kadrosuna katıyor.
Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi Fransız ekibi Dijon'da bulunan 23 yaşındaki Mounir Chouiar'ı kadrosuna katıyor.
Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 25 maça çıkan Fransız futbolcu 3 gol ve 4 asistlik performans gösterirken, Türkiye Kupası'nda da 1 maça çıktı. Turuncu lacivertli takım, genç hücum oyuncusunu resmi sözleşme imzalatmak için İstanbul'a getirdi.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor