Marius Mouandilmadji, Samsunspor'da kariyer sezonunu yaşadı

Samsunspor formasıyla bu sezon 52 karşılaşmada 23 gol atan Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, kariyerinin en başarılı dönemini yaşadı.

Süper Lig, Avrupa Konferans Ligi, Türkiye Ziraat Kupası ile Avrupa Ligi Elemeleri ve TFF Süper Kupa'da boy gösteren Samsunspor'da, sezona forvet oyuncusu Marius Mouandilmadji'nin performansı damga vurdu.

Samsunspor'a 2023-24 sezonunda transfer olan Mouandilmadji, Süper Lig'deki ilk sezonunda 9 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir gol atma başarısı gösteren Cadlı santrafor, sezonu 10 gol ve 2 asistle tamamladı.

Mouandilmadji, 2024-25 sezonunda da 10 gol, 4 asist yapma başarısı yakaladı.

Serkan Aykut'an 22 yıl sonra

Mouandilmadji, 2025-26 sezonunda kariyerinin zirve noktasına ulaştı. Süper Lig'de 10, Avrupa Konferans Ligi'nde 8 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 gol atan Mouandilmadji, sezonu 52 maçta 23 golle tamamladı.

Samsunspor tarihinde Serkan Aykut'tan 22 yıl sonra bir sezonda 20 gol barajını aşan ilk futbolcu olan Çadlı forvet, Serkan Aykut'un 2003-04 sezonundaki 21 gollük rekorunu kırdı.

Kulüp tarihinin en skorer yabancı futbolcusu olmayı da başaran Çadlı golcü, hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye bir maçta 2'şer gol atma başarısı da gösterdi.

Mouandilmadji, sezonda ayrıca 7 de asist yaptı.