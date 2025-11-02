Haberler

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nda Kocaeli'de Heyecan Dorukta

Güncelleme:
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'de gerçekleştirildi. 50 sporcunun katıldığı organizasyonda farklı kategorilerde mücadele eden yarışmacılar, dereceye girerek ödüllerini aldı.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı.

Kadın Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyona katılan 50 sporcu; "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde mücadele etti.

Dün başlayan yarışlarda "micro" kategorisinde Zayn Sofuoğlu birinci, Ali Ersin Yücesan ikinci, Yiğit Nedim Çelik üçüncü olurken, mini kategorisinde Uygar Arslan Birgili birinciliği, Cem Karakömür ikinciliği, Yunus Deha Ersin üçüncülüğü elde etti.

"Junior" kategorisinde ilk 3 sıra Erin Ünlüdoğan, Demir Sağım, Rüzgar Tırınk'tan oluşurken, "senior" kategorisinde de Ayşe Çebi birinci, Onur Müldür ikinci, Kaan Ballık üçüncü oldu.

Master kategorisindeyse Gün Taşdelen birinci, Murat Can Eğilmez ikinci, Aytaç Biter üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 22-23 Kasım'da Kocaeli Karting Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek 6. ayak yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
