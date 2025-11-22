MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de Başladı
Kocaeli'de gerçekleştirilen MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, 51 sporcunun katılımıyla antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Yarı final ve final yarın yapılacak.
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Kocaeli'de start aldı.
Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü'nün (KO-KART) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'ndeki organizasyonunda, 51 sporcu mücadele ediyor.
Sporcuların, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerindeki yarışların ilk gününde antrenman, sıralama turları ve elemeler yapıldı.
Şampiyonanın 6. ayağı, yarın koşulacak yarı final ve final yarışlarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor