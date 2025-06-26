Motosiklet Derneği'nden Trafik Güvenliği Projeleri

Motosiklet Derneği'nden Trafik Güvenliği Projeleri
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272 PMS Afyon Motosiklet Derneği, şehirde motosiklet kullanımını artırmak ve trafikte güvenliği sağlamak için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştirdi. Emniyet Müdürü ile yapılan görüşmede eğitim faaliyetleri ve farkındalık projeleri hakkında bilgi verildi.

Afyonkarahisar'da faaliyetlerini sürdüren 272 PMS Afyon Motosiklet Derneği, şehirde motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte trafikte güvenliği ve bilinçli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hazırladığı sosyal sorumluluk projelerini İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'a sundu.

Dernek Başkanı Hüseyin Akçeken, Başkan Yardımcısı Fatih Taşkapı, Genel Sekreter Yasin Çiçek ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Kurtay'dan oluşan heyet, Emniyet Müdürü Erol'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim faaliyetleri, trafik kuralları hakkında farkındalık çalışmaları ve toplumsal bilinci artıracak ortak projeler hakkında bilgi verildi. Dernek yönetimi, bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte şehir trafiğinde motosiklet sürücülerinin daha bilinçli ve güvenli hareket edeceğini ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, dernek yöneticilerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, trafik güvenliği konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti.

272 PMS Motosiklet Derneği, toplumda motosiklet kültürünü geliştirmek, sürücü farkındalığını artırmak ve trafikte güvenliği sağlamak adına çalışmalarına devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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