Motokrosta hedef Avrupa ve dünya şampiyonu çıkarmak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, motokrosa ilginin arttığını ve hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu çıkarmak olduğunu söyledi.

Vefa, Türkiye Motokros Şampiyonası için geldiği Tekirdağ'da, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmeye başlamasının ardından gençlerin bu spora olan ilgisinin arttığını ifade etti.

Motokrosa ilginin katlanarak artmasının sevindirici olduğunu ifade eden Vefa, "Biz de federasyon olarak bu sporu tabana yaymaya çalışıyoruz." dedi.

"Dünya şampiyonasında adından söz ettirecek sporcularımız olacak"

Vefa, Türkiye'nin farklı bölgelerinde oluşturulan parkurların bir birinden güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin pist yarışlarında dünya çapında sporculara sahip olduğunu aktaran Vefa, "İnşallah çok kısa süre içinde motokrosta da dünya şampiyonasında adından söz ettirecek sporcularımız olacak. Özellikle son dönemlerde gördüğünüz üzere genç sporcularımız yani çocuk sporcularımız fazla. Gerçekten etrafımızdaki ülkeleri aşan bir sayıya ulaştık. Artık günden güne çok gelişiyoruz. Her kategoride, her yaşta kadın, erkek, çocuk ve veteran dediğimiz senyör grubuyla gerçekten günden güne büyüyoruz." diye konuştu.

"Doğu Avrupa da 70-80 madalyamız var"

Vefa, motokrosa her yaş grubundan ilginin arttığını, özellikle çocuk sporcu sayısındaki yükselişin kendileri için sevindirici olduğunu belirtti.

Uluslararası başarılarla Avrupa ve dünya çapında da sonuç almayı beklediklerini dile getiren Vefa, *"Doğu Avrupa'da özellikle sezon içerisinde 70-80 civarında madalyamız var. Bunları altın, gümüş olarak sıralayabiliriz ancak dünya şampiyonasında motokros branşında şu ana kadar elde edilmiş bir başarımız yok. Zaten hedefimiz de bu. İnşallah en kısa sürede önce Avrupa'da ardından da dünya şampiyonasında bir sporcu çıkarıp bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Çalışmalarımızı bu hedeflerle sürdürüyoruz."* ifadelerini kullandı.