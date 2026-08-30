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MotoGP'de Aragon Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı

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- Toprak Razgatlıoğlu, bitime 3 etap kala motorundan düşerek yarış dışı kaldı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Aragon Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, birinci sırada bitirdi.

Sezonun 13. yarışı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5,1 kilometrelik pistte 23 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, 41 dakika 10.969 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 4. etap galibiyetini elde etti.

Red Bull KTM takımının İspanyol sürücüsü Pedro Acosta, liderin 1.754 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise 3.629 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha) ise bitime 3 etap kala motorundan düşerek yarış dışı kaldı.

Sezonun 14. etabı San Marino Grand Prix'si, 13 Eylül'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 256

2. Marc Marquez (İspanya): 237

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 232

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 208

5. Ai Ogura (Japonya): 203

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 14

Kaynak: AA
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