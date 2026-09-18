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Motodrag yarışları Antalya'da gerçekleştirilecek

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Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, 19-20 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, 19-20 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek.

Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğinde gerçekleştirilecek şampiyona, Kepez Yeni Drag Pisti'nde yapılacak.

Türkiye'nin farklı kentlerinden sporcuların katılacağı organizasyon, antrenman ve sıralama etaplarıyla başlayacak.

İlk gün sıralama ve ısınma turlarının yapılacağı şampiyonada sporcular ikinci gün dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Yarışlar, Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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