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Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?

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A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Polonya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Montella, "Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç içinde oynamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Vincenzo Montella, EUR0 2024'te Gürcistan ile oynayacağımız maç öncesinde takımdaki sakat futbolcuların son durumu hakkında bilgi verdi. Polonya maçında sakatlanan ve hakkında kadrodan çıkarılacağına dair iddialar bulunan İrfan Can Kahveci'nin gruptaki 3. maçta sahada olmasını bekleyen Montella, İsmail Yüksek'in ise sakatlığını atlatmaya hazırlandığını söyledi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SAKATLIĞI

Yaşanan sakatlıkların kendisini üzdüğünü belirten deneyimli teknik adam, "Özellikle Enes ve Ozan'ın sakatlıkları. İrfan Can, Polonya maçında bir rahatsızlık etti. Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç içinde oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii" dedi.

Motella son durumunu açıkladı! İrfan Can Kahveci kadrodan çıkartılacak mı?

İSMAİL YÜKSEK'TE SON DURUM

İsmail Yüksek'in son durumu hakkında da bilgi veren İtalyan çalıştırıcı, İsmail Yüksekçok iyi hazırlanıyor ve sakatlığını atlatmaya hazırlanıyor. Ona ihtiyacımız var ve orta sahada onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda biraz endişem var çünkü 3 oyuncumuz var. Onları daha idareli kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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